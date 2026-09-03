Planazo gratis en Mendoza para los fanáticos del rock nacional: presentan un nuevo libro sobre el Indio Solari y Los Redondos

Los fanáticos del rock nacional tendrán una nueva oportunidad para acercarse a una historia que marcó a varias generaciones en una propuesta que combina literatura, música y cultura.

Llega a Mendoza un planazo gratis que combina literatura y música con la presentación de “Recuerdos que mienten un poco”, el nuevo libro de Marcelo Figueras, una obra que recorre la vida del Indio Solari y la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Durante la jornada también habrá una feria editorial dedicada a promover y defender el trabajo de las editoriales independientes.

Figueras nació en Buenos Aires en 1962 y es autor de novelas como Kamchatka y El espía del tiempo. También participó en los guiones cinematográficos de Plata quemada y Las viudas de los jueves.

La presentación del libro será una oportunidad para conocer más sobre el detrás de escena de una de las figuras más importantes del rock argentino y sobre el recorrido de Los Redondos, a través de la mirada de su autor.

Cuándo y dónde es

La actividad se realizará el viernes 11 de septiembre a las 18 horas, en la Sala Verde de la Nave UNCUYO.

La entrada es gratuita, aunque requiere reserva previa a través de Entrada Web.