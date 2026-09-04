Alerta en Las Heras: clausuraron dos chacaritas por acopio peligroso y materiales de origen sospechoso

Dos chacaritas de El Plumerillo fueron clausuradas tras detectarse graves fallas de seguridad e higiene, acopio de cables, cobre y otros metales con riesgo de incendio y derrumbe, además de más de 20 kilos de material de dudosa procedencia. También secuestraron cinco vehículos en el marco del operativo contra el comercio ilegal.

Dos chacaritas de El Plumerillo, en Las Heras, fueron clausuradas de manera preventiva tras un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de Mendoza y la Municipalidad. Los locales funcionaban sin las autorizaciones municipales correspondientes y presentaban importantes incumplimientos en materia de seguridad e higiene.

Las inspecciones fueron realizadas por personal de la Dirección de Comercio e Industria en dos establecimientos ubicados sobre las calles Independencia y 3 de Febrero. En ambos casos se dispuso la clausura preventiva total e inmediata debido a las condiciones detectadas.

Durante el procedimiento se constató que los comercios no contaban con la autorización municipal definitiva. Además, los inspectores detectaron distintas situaciones que representaban un riesgo para la seguridad de las personas y de las propiedades ubicadas en los alrededores.

Entre las principales irregularidades se encontró un importante acopio de materiales en desuso, entre ellos cable pelado, cobre quemado, cañerías y bobinados. Parte de estos elementos se encontraba apoyada directamente sobre los muros colindantes, lo que generaba un potencial riesgo de derrumbe e incendio hacia los terrenos linderos.

También se detectaron pasillos y salidas obstruidos por la acumulación de materiales, sin vías despejadas para una eventual evacuación. A esto se sumó la ausencia de señalización de evacuación y de luces de emergencia.

Los comercios tampoco contaban con los Planos de Seguridad contra Incendios ni con el Plan de Contingencia aprobados por la Dirección de Obras Privadas. Según se informó, esta documentación había sido requerida en reiteradas oportunidades, pero los responsables no habían cumplido con la presentación correspondiente.

Encontraron más de 20 kilos de material de dudosa procedencia

Durante el operativo también intervino personal de la Jefatura de Policía Departamental y de la Oficina Fiscal N°2, quienes detectaron más de 20 kilos de material cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Además, se secuestraron cinco vehículos que no reunían las condiciones mínimas de seguridad para circular y que se encontraban vinculados al traslado de material de dudosa procedencia.

El operativo contó con la participación de ocho agentes de la Guardia Urbana Municipal, ocho efectivos de la Comisaría 36 y otras dependencias policiales, además de dos movilidades de la GUM y tres vehículos policiales.