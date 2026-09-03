Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este viernes 4 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 4 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre habrá cortes de luz en:

Ciudad

Entre calles Videla Correa, Perú, Patricias Mendocinas, Los Vendimiadores y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En calle Bariloche, entre Río Diamante y Gabriel Ochoa. En el loteo Río Diamante y áreas adyacentes; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Guardia Vieja, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas. Entre calles Guardia Vieja, Cañadón Amarillo, Embalse Potrerillos y Telva Barrera. En Barrio Terrazas Park Vistalba y zonas aledañas; Vistalba. De 10.20 a 14.20 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°82 y Los Cóndores. En el barrio Cuadro Estación y áreas adyacentes; Potrerillos. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Fatigoni, Margaritas Collans, Ruta Provincial N°50 y Ruta Nacional N°7. En Loteo San Roque y zonas aledañas; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y Crucero General Belgrano y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°94, entre callejón Caligoli y Ruta Provincial N°93 o carril Vista Flores; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle Valderrama, entre Cruce Río de Las Tunas y Finca La Armandita. En Mandalas S.A., Bodegas Esmeralda S.A., Anjamar S.A. y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Vencedora, entre Finca Romain S.A. y Viñedo Adrianna de Catena Zapata. En Integra Consultores y servicios S.A y zonas aledañas; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael