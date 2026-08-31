Cursos gratis en Mendoza para aprender programación, Inteligencia Artificial y diseño: cuándo son y cómo inscribirse

La propuesta incluye capacitaciones en programación, inteligencia artificial, marketing, diseño y otras áreas vinculadas a la tecnología.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para los cursos gratuitos que se dictarán durante septiembre de 2026 en la Casa del Futuro.

La propuesta incluye capacitaciones vinculadas con tecnología, programación, inteligencia artificial, diseño, marketing digital, desarrollo web, videojuegos y herramientas para emprendimientos.

Las actividades están pensadas principalmente para personas mayores de 18 años y, según el taller elegido, algunas propuestas no requieren experiencia previa. En otros casos sí es necesario contar con conocimientos básicos de informática o programación.

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para mejorar las posibilidades de inserción laboral y acompañar el desarrollo de nuevos proyectos vinculados al sector tecnológico y digital.

Todos los talleres disponibles

La nueva oferta contempla una amplia variedad de talleres. Algunos tienen una duración de tres meses, mientras que otros se desarrollarán durante un mes y medio.

Escuela de Programación

Dentro de la Escuela de Programación se encuentran algunas de las propuestas orientadas directamente al mercado tecnológico.

Base de datos desde cero

Miércoles y viernes, de 9 a 11.

Lunes y jueves, de 14 a 16.

El curso está pensado para quienes quieran dar sus primeros pasos en el mundo de los datos. Los participantes aprenderán a organizar información, diseñar bases de datos y realizar consultas utilizando SQL y MySQL Workbench.

Diseño técnico con AutoCAD e impresión 3D

Martes y viernes, de 9 a 11.

Lunes y jueves, de 14 a 16.

La capacitación introduce conceptos de dibujo técnico y modelado mediante AutoCAD, además de brindar una primera aproximación a la impresión 3D. Se trabajará con diseños que luego pueden transformarse en objetos físicos.

Es una alternativa especialmente vinculada con áreas como arquitectura, construcción, fabricación y tecnología.

C# para videojuegos

Martes y jueves, de 9 a 11.

Los alumnos aprenderán los fundamentos de programación en C# y conocerán Unity, uno de los motores utilizados para desarrollar videojuegos. La propuesta apunta a quienes quieran comenzar a explorar la creación y el diseño de juegos.

React Javascript

Lunes y jueves, de 11 a 13.

Martes y viernes, de 14 a 16.

El taller está orientado al desarrollo frontend y al aprendizaje de ReactJS. Los participantes trabajarán con componentes, interfaces dinámicas, gestión de datos y eventos para desarrollar aplicaciones web.

Para cursarlo se necesitan conocimientos previos de HTML, CSS y JavaScript, además de manejo básico de informática.

Python Inicial

Lunes y jueves, de 9 a 11.

Lunes y jueves, de 14 a 16.

La capacitación parte desde cero y permite conocer los fundamentos de uno de los lenguajes de programación más utilizados. Se trabajará sobre lógica, resolución de problemas y creación de programas sencillos.

Python tiene aplicaciones en áreas como desarrollo web, automatización, análisis de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Más cursos gratuitos de tecnología e inteligencia artificial

La Casa del Futuro también ofrece capacitaciones relacionadas con nuevas tecnologías y herramientas digitales.

Ciberseguridad y Hacking Ético

Miércoles y viernes, de 11 a 13.

Modalidad virtual.

Los participantes aprenderán a reconocer vulnerabilidades, analizar amenazas y conocer herramientas vinculadas con la seguridad informática. También se abordarán redes, contraseñas, ingeniería social, ataques comunes y técnicas de hacking ético mediante prácticas controladas.

Computer Vision aplicada a la Robótica Inicial

Miércoles y viernes, de 9 a 11.

El curso combina programación, inteligencia artificial, visión por computadora y robótica. Se trabajará con cámaras para que un robot pueda interpretar información de su entorno.

Entre los contenidos aparecen Python, OpenCV, procesamiento de imágenes, detección de objetos y colores y comunicación con robots o Arduino.

Desarrollo Mobile con Flet

Lunes, de 11 a 13.

Viernes, de 14 a 16.

La propuesta permite aprender a desarrollar aplicaciones móviles utilizando Python y Flet. Se trabajará en interfaces gráficas, botones, formularios, eventos, navegación y manejo de datos hasta llegar a una aplicación funcional.

Desafío Community Manager

Lunes y jueves, de 9 a 11.

El taller está destinado a quienes quieran aprender a administrar redes sociales de manera profesional. Incluye estrategias de contenido, identidad de marca, planificación de publicaciones, creación de contenidos, análisis de métricas y herramientas digitales.

Primeros Pasos en el Mundo Digital

Lunes y jueves, de 11 a 13.

Lunes y jueves, de 14 a 16.

Es una capacitación pensada para quienes necesitan incorporar herramientas digitales a sus actividades cotidianas. Se enseñará el uso de WhatsApp, Gmail, Google Drive e Instagram, además de funciones básicas del celular, navegación segura y otros recursos.

No se necesitan conocimientos previos y el curso tendrá una duración de un mes y medio.

Creadores Digitales

Martes, de 9 a 11.

Martes, de 14 a 16.

En este taller se enseñará a crear contenido para redes sociales utilizando herramientas de inteligencia artificial. Los participantes aprenderán a generar ideas, redactar textos, diseñar publicaciones y planificar contenido para proyectos personales o emprendimientos.

Análisis de Datos con Excel y Power BI

Lunes y jueves, de 9 a 11.

La capacitación apunta a transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Se trabajará con Excel y Power BI, incluyendo tablas dinámicas, funciones, gráficos, dashboards e indicadores.

No es necesario contar con experiencia previa.

Desarrollo Web desde cero

Lunes y jueves, de 11 a 13.

El curso propone comenzar desde las bases del desarrollo web mediante HTML, CSS y JavaScript. Los alumnos desarrollarán proyectos mientras aprenden a crear páginas, diseñar interfaces y construir sitios modernos y adaptables.

No se requiere experiencia previa.

Inteligencia Artificial aplicada al estudio y al trabajo

Miércoles y viernes, de 11 a 13.

Lunes y jueves, de 16 a 18.

La capacitación tendrá una duración de un mes y medio y enseñará a utilizar herramientas de IA para organizar tareas, estudiar, generar contenidos y mejorar la productividad.

Se realizarán actividades prácticas con herramientas como ChatGPT y otras plataformas digitales.

Creación de Chatbots

Martes y jueves, de 11 a 13.

Martes y jueves, de 16 a 18.

Los participantes aprenderán a diseñar asistentes virtuales y flujos conversacionales. También se trabajará con plataformas Low-Code y herramientas de procesamiento de lenguaje natural.

No es necesario saber programación, aunque se recomienda tener conocimientos básicos de lógica computacional.

Cuándo comienzan los cursos

Las capacitaciones correspondientes al ciclo de septiembre comenzarán durante la semana del 7 de septiembre.

Las propuestas están dirigidas a personas mayores de 18 años y los cupos son limitados. Por este motivo, realizar la preinscripción no implica automáticamente tener una vacante: la confirmación será enviada directamente por correo electrónico.

En el caso de los cursos de la Escuela de Programación, además, quienes completen la capacitación deberán cumplir con determinados requisitos para obtener la certificación oficial: 70% de asistencia, aprobación de las evaluaciones periódicas y presentación de un proyecto integrador final.

Las certificaciones cuentan con el aval de la Municipalidad y de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza.

Las actividades presenciales tendrán lugar en la Casa del Futuro de Godoy Cruz, ubicada en Sarmiento 2291.

La preinscripción se realiza mediante el formulario habilitado por la Municipalidad. Debido a que las vacantes son limitadas, los lugares serán asignados y posteriormente confirmados por correo electrónico.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 261 205-1915, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30, o escribir a casadelfuturogc1@gmail.com.