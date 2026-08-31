Accidente en el Hipódromo de Mendoza: un caballo cayó durante una carrera y el jockey resultó herido

El impactante momento quedó registrado en imágenes y generó preocupación entre los presentes. El animal sufrió un inconveniente durante la competencia y cayó sobre la pista. El jockey también terminó en el suelo y ambos fueron asistidos en el lugar.

Un accidente ocurrido durante una carrera en el Hipódromo de Mendoza generó preocupación este fin de semana. Un caballo sufrió un inconveniente mientras participaba de una competencia, cayó sobre la pista y provocó también la caída del jockey que lo montaba.

El episodio quedó registrado en imágenes y rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. En medio del recorrido, el animal tuvo un problema cuyas causas todavía no fueron determinadas y terminó desplomándose sobre la pista.

El jockey cayó a pocos metros del caballo y debió ser asistido por personal que se encontraba en el predio. Según la información conocida hasta el momento, tanto el jinete como el animal sufrieron lesiones.

Por ahora, no se informó oficialmente cuál es la gravedad de las heridas ni se brindaron mayores detalles sobre el estado de salud del jockey y del caballo.

Las autoridades y responsables del lugar trabajan para establecer qué ocurrió durante la competencia, mientras se espera información oficial sobre la evolución de ambos protagonistas del accidente.