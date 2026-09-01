Vuelve el Zonda: cuándo y en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que esta semana retorna el viento caliente a la provincia y subirá la máxima a unos 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que esta semana volverá el viento Zonda a la provincia lo que elevará la máxima. La presencia del viento caliente se espera para este miércoles y el SMN ya emitió una Alerta Amarilla que afecta a casi toda la provincia. Los vientos podrían superar los 70 kilómetros por hora.

¿Cómo estará este martes 01-09-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Estable en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 6°C

¿Qué pasará el miércoles 02-09-2026?

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Además soplará viento Zonda en varios puntos de la provincia.

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

Jueves 03-09-2026

El jueves estará parcial nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C