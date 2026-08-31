Mendoza: el bebé que habrían intentado abandonar sigue grave y su padre continúa detenido

El recién nacido permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore tras ingresar con asfixia perinatal y principio de hipotermia. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas y tiene 48 horas para definir la situación del joven de 19 años.

El caso de un bebé recién nacido que permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore sumó nuevas actuaciones judiciales. El padre, de 19 años, quedó aprehendido mientras la Fiscalía intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores al nacimiento y determinar si existió un intento de abandono.

El pequeño fue llevado primero a un centro asistencial de La Favorita y, debido a la gravedad de su cuadro, trasladado posteriormente al Hospital Lagomaggiore. Al ingresar, los médicos constataron que presentaba asfixia perinatal y principio de hipotermia.

El bebé continúa internado y su estado es reservado.

Por el momento, no hay una imputación formal contra los padres. La Fiscalía se encuentra en plena etapa investigativa y cuenta con un plazo de hasta 48 horas para reunir elementos que permitan determinar qué sucedió y qué responsabilidad podría corresponderle a cada uno.

El padre del recién nacido, de 19 años, permanece detenido a disposición de la Justicia. En tanto, la madre, de 18, también se encuentra internada y recibe atención médica.

Durante estas horas, los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa desde el nacimiento del bebé hasta su llegada al centro de salud. Para eso, se incorporan testimonios y otros elementos que puedan ayudar a esclarecer el caso.

Una de las hipótesis que analiza la Justicia sostiene que los jóvenes habrían intentado ocultar al bebé dentro de una mochila, en circunstancias que podrían estar vinculadas con un presunto intento de abandono.

Otro dato que surge de la investigación es que habría sido la abuela del bebé quien intervino al advertir la situación y decidió llevarlo hasta un centro asistencial de La Favorita. Desde allí se dispuso el traslado al Lagomaggiore por el estado de salud del recién nacido.

También se intenta establecer qué ocurrió con el embarazo y el nacimiento. Entre las primeras averiguaciones aparece la posibilidad de que se tratara de un embarazo que había permanecido oculto y que la joven de 18 años diera a luz en su domicilio.

El recién nacido llegó al Hospital Lagomaggiore después de haber atravesado varias horas desde su nacimiento. Allí fue asistido por el equipo médico y quedó internado debido a la gravedad de su cuadro.

Los profesionales detectaron asfixia perinatal y principio de hipotermia, por lo que continúa bajo atención especializada.