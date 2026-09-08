Choque en cadena en el Acceso Sur: impactaron 5 autos, hay una mujer herida y tránsito complicado

El accidente ocurrió este martes por la mañana a la altura de Rodríguez Peña. Una mujer de 37 años fue trasladada en ambulancia.

Un choque múltiple que involucró a cinco vehículos se registró este martes por la mañana sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Rodríguez Peña, y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 37 años tuvo que ser asistida por personal médico y trasladada en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La conductora viajaba sola cuando se produjo el accidente. Debido a la violencia del impacto, quedó atrapada dentro del habitáculo, ya que las puertas del vehículo no podían abrirse con normalidad.

Los equipos de emergencia trabajaron para retirarla. Según explicó un familiar que se encontraba en el lugar, la mujer se encontraba consciente y fuera de peligro.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar, otro joven que también fue víctima del accidente relató cómo, desde su perspectiva, se desencadenó la cadena de choques.

Explicó que circulaba por el Acceso Sur a unos 80 kilómetros por hora, detrás de una camioneta y manteniendo cierta distancia. Según contó, todo ocurrió cuando la camioneta que circulaba delante suyo frenó repentinamente.

“De la nada, la camioneta que tenía delante me frenó a cero”, relató el joven, quien aseguró que no pudo determinar en ese momento qué había provocado la frenada.

La camioneta realizó entonces una maniobra hacia la derecha, para desplazarse hacia el carril central. El joven decidió hacer una maniobra similar al encontrarse con dos vehículos detenidos sobre el carril izquierdo.

“Me topo con la situación de dos autos quietos, literalmente frenados en el carril izquierdo y hago lo mismo que la camioneta”, explicó.

El conductor aseguró que observó que el carril del medio estaba libre y se desplazó hacia allí. Sin embargo, la situación se volvió confusa y, según su relato, posteriormente se produjo una nueva serie de impactos.

El accidente generó demoras y complicaciones en la circulación por el Acceso Sur, mientras se realizaban las tareas de asistencia y se trabajaba para despejar la zona.