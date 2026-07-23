Planazo gratis de Mendoza: llega la Choco Fest con chocolates, alfajores y una gran feria gastronómica

La propuesta reunirá a chocolaterías, productores y emprendimientos gastronómicos con opciones de chocolates artesanales, alfajores, pastelería, café y mucho más. Además, habrá una competencia que pondrá a prueba a los mejores especialistas del sector.

Los fanáticos del chocolate tendrán un nuevo planazo gratis en Mendoza. La provincia será sede de la primera edición de La Choco Fest, un festival gastronómico que reunirá a más de 50 marcas, productores, emprendedores y pymes vinculados al mundo del cacao.

La propuesta ofrecerá una amplia variedad de productos para degustar y comprar, desde chocolates artesanales y alfajores hasta pastelería, brunch, café de especialidad, miel y churros. También habrá alternativas para quienes buscan opciones sin gluten y otras propuestas relacionadas con la gastronomía.

Entre las marcas que participarán se encuentran:

Entre Dos

Montilla Chocolates

Cioccolato Neuquén

Alma Cacao

Matcha House

Brutales

Cabaña

Dulce Mili

TaiPop

Kollen Miel

Mendo Churro

Maïs Gluten Free

Hefesto

Müre

Además de la feria gastronómica, el evento contará con distintas actividades y espacios destinados a disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, innovación y emprendimientos locales.

Uno de los momentos más esperados será la primera edición de la Copa La Choco Fest 2026, una competencia que reunirá a chocolateros, pasteleros y profesionales del rubro.

Los participantes tendrán un máximo de 1 hora y 15 minutos para preparar tres elaboraciones: una tableta rellena, una trufa y un bombón de corte.

Un jurado especializado será el encargado de evaluar cada propuesta y tendrá en cuenta aspectos como la técnica, el sabor y la presentación de los productos.

La competencia finalizará con la ceremonia de premiación y la entrega del trofeo oficial, prevista para el cierre del festival.

La Escuela Internacional Islas Malvinas también formará parte de la iniciativa, aportando su respaldo académico en el área gastronómica. A su vez, Bodega Familia Juricich participará con propuestas de maridaje que combinarán chocolates y vinos mendocinos. El festival también tendrá un espacio dedicado al diseño, la innovación y el bienestar, con la presencia de distintos emprendimientos de la provincia.

La organización estará a cargo de JUMP Agencia, productora especializada en eventos masivos y experiencias gastronómicas, con la colaboración de la Ciudad de Mendoza.

Cuándo y dónde será La Choco Fest Mendoza

La primera edición de La Choco Fest Mendoza se realizará durante dos jornadas, con entrada libre y gratuita.