Planazo en Mendoza: vinos, gastronomía y música con Emmanuel Horvilleur y Balaciano al aire libre

La nueva edición de Afterwine combinará degustaciones, gastronomía y música electrónica en los jardines de una bodega mendocina. Emmanuel Horvilleur y Balaciano protagonizarán un set en vinilo.

Un planazo al aire libre combinará música electrónica, degustaciones de vino y gastronomía en una experiencia que tendrá como atractivo principal un set compartido de Emmanuel Horvilleur y Balaciano. El encuentro será en los jardines de una reconocida bodega mendocina.

La experiencia comenzará durante el atardecer y continuará hacia la noche, con una selección de etiquetas y una programación musical vinculada a la cultura house y los vinilos.

La curaduría artística estará a cargo del productor Chuky Gorria, de Feliz Agencia y Oye Bar. El momento central será el B2B Vinyl Set de Emmanuel Horvilleur y Balaciano, una sesión compartida en la que ambos artistas recorrerán sonidos del house, el disco y el funk a través de una selección de discos.

Horvilleur inició su trayectoria en los años 90 como integrante de Illya Kuryaki & The Valderramas, junto a Dante Spinetta, y comenzó su carrera solista en 2003. En esta ocasión, compartirá la cabina con Andrés Balaciano, DJ y productor argentino vinculado a la escena house y al proyecto Quitapenas.

La programación también incluirá a Orly Terranova, con un DJ set, y Jana, con una presentación en formato Vinyl Set. Ambos acompañarán la previa y el paso de la tarde hacia la noche.

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Cuándo y dónde es el evento

Afterwine se realizará el sábado 24 de octubre, a partir de las 19 horas, en los jardines de Terrazas de los Andes, en Mendoza.

Las entradas tendrán cupos limitados y estarán disponibles en dos modalidades.