Una propuesta para disfrutar de la música, gastronomía y una puesta visual al aire libre en un entorno con la Cordillera de los Andes como protagonista.

Una jornada de música electrónica, atardecer, gastronomía y paisaje mendocino se prepara para convertirse en uno de los próximos planes para los amantes de la música al aire libre.

Este planazo tendrá como figura central a Massano, uno de los nombres que ganó espacio en la escena internacional del melodic techno.

La experiencia estará acompañada por una puesta visual y escenográfica especialmente preparada para la ocasión, además de una propuesta gastronómica para disfrutar durante las distintas etapas del encuentro.

La idea es comenzar la jornada con música desde la tarde y acompañar el cambio de luz hasta la noche, con la Cordillera de los Andes como parte del paisaje.

Nacido en Liverpool, Inglaterra, Massano es uno de los artistas que forman parte de la nueva generación de productores de melodic techno. Su estilo combina melodías progresivas, bases electrónicas y momentos de mayor intensidad.

A lo largo de su carrera publicó producciones en sellos como Afterlife y Oddity, y también creó Eternity Sounds, su propio sello discográfico.

Sus canciones y sets recibieron además el respaldo de artistas reconocidos dentro de la escena electrónica, entre ellos Tale Of Us, Mind Against, Mathame, Kevin de Vries, Innellea y Undercatt.

Argentina también ocupa un lugar especial en su recorrido. Al anunciar su gira, el productor británico se refirió al país como su “segundo hogar” y recordó algunos de los momentos que vivió frente al público argentino. Ahora será el turno de Mendoza.

La propuesta no estará concentrada únicamente en la presentación de Massano. La jornada comenzará con música desde temprano y tendrá al mendocino LØVØ como uno de los encargados de poner en marcha la pista.

El DJ y productor local recorrerá sonidos vinculados con el minimal house, el techno y el groove, preparando el ambiente para la presentación principal.

A esto se sumarán un sistema de sonido de primer nivel, efectos visuales y una puesta escenográfica pensada para acompañar el recorrido musical de Massano, desde los momentos más melódicos hasta los pasajes de mayor intensidad.

La organización incorporó una plataforma digital que permite comprar combos y consumos de barra de manera anticipada o durante el evento. La herramienta busca agilizar los pedidos y evitar que el público tenga que pasar buena parte de la jornada haciendo filas para comprar bebidas o combos.

También habrá una opción de estacionamiento oficial para quienes decidan trasladarse en vehículo particular.

El cuidado del entorno será otro de los aspectos incluidos en la propuesta. Entre las medidas previstas se encuentra la utilización de vasos aptos para reciclaje y la instalación de recipientes para facilitar la separación de residuos.

También se utilizarán paneles solares y se promoverá que los asistentes lleguen caminando o mediante transporte público.

Para quienes opten por ir en auto, habrá un estacionamiento oficial en el CONICET Mendoza. El valor será de $10.000 y lo recaudado será destinado al Centro Científico Tecnológico.

Dónde y cuándo es

Este planazo será el sábado 21 de noviembre desde las 18 horas en el Club Hípico Mendoza, ubicado sobre avenida Thays, en el Parque General San Martín.

Las entradas están disponibles a través de EntradaWeb.