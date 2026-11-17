Una propuesta diferente invita al público a dejar de ser espectador para interactuar con personajes y recorrer una historia atravesada por recuerdos, deseos pendientes y decisiones personales. La experiencia incluye tapeo y una copa de vino.

¿Qué pasaría si tuvieras la posibilidad de volver a vivir algunos de los momentos más importantes de tu vida? Esa es la pregunta que propone La luna en el agua, una creación de IMPACTO SENSORIAL que regresa a Mendoza con un planazo que busca romper con los formatos teatrales convencionales.

La propuesta se aleja de la tradicional disposición de espectadores frente a un escenario. En cambio, invita a los participantes a ingresar en un universo ficcional en el que las imágenes, los estímulos sensoriales y la interacción con los personajes forman parte del recorrido.

La particularidad es que el público no permanece como un simple observador: puede involucrarse directamente en lo que sucede y convertirse en parte de la historia.

A lo largo de la experiencia, La luna en el agua plantea un recorrido emocional que lleva a reflexionar sobre distintos aspectos de la propia vida. Los deseos que quedaron sin cumplir, las conversaciones que nunca llegaron a concretarse, los vínculos inconclusos y los perdones pendientes forman parte de los interrogantes que atraviesan la propuesta.

También invita a revisar aquellas partes de la identidad que todavía esperan ser reconocidas. La experiencia busca generar un espacio de conexión personal a través de una historia en la que cada participante tiene la posibilidad de involucrarse.

Además, la entrada incluye tapeo y una copa de vino, como parte de la propuesta.

Cuándo y dónde es

La nueva función de La luna en el agua, de IMPACTO SENSORIAL, será el sábado 21 de noviembre, a las 20.30 horas, en Eviterna, ubicado en 9 de Julio 1819, Jesús Nazareno, Guaymallén.

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Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Tikzet. Los cupos son limitados debido a la capacidad de la experiencia.