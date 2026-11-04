Planazo en Mendoza: música, amor y drama en una obra de teatro gótico

La producción mendocina de Gótico Teatro tuvo un estreno con ovación y regresa a escena los viernes 6, 13 y 27 de noviembre. La obra combina teatro, música lírica y una puesta visual que recorre los últimos años de vida de la célebre soprano.

Después de un estreno que recibió una ovación de pie el pasado 23 de octubre, “María es Callas” regresa con tres nuevas funciones en noviembre.

La producción de Gótico Teatro, dirigida por Cristián Fionna Cassano propone acercarse a la historia de una de las grandes leyendas de la ópera desde un costado íntimo, lejos de la imagen pública que la convirtió en “La Divina“.

Con texto de Adriana Tursi, la obra recorre los últimos tres años de vida de María Callas, sus recuerdos, su relación con Aristóteles Onassis y los conflictos personales que marcaron esa etapa. El relato pone en escena a la mujer detrás de la artista, sus afectos, sus pérdidas y el temor a perder aquello que definió gran parte de su vida: su voz.

La puesta mendocina reúne teatro, música y recursos audiovisuales. Las composiciones originales de Rony Keselman se combinan con arias reconocidas del repertorio de la soprano, entre ellas “Un bel dì vedremo” y “Senza mamma“.

El escenario recrea el salón parisino de Callas, con una escenografía diseñada por Rodolfo Zalazar que se transforma a través de proyecciones, iluminación y elementos multimedia. La dirección general, la puesta en escena, las coreografías y el vestuario están a cargo de Fionna Cassano.

La obra no se limita a repasar los momentos más conocidos de la trayectoria de María Callas. También se adentra en sus relaciones personales y en una etapa de su vida atravesada por los recuerdos y las pérdidas.

“La obra cuenta los tres últimos años de María Callas, su amor y desamor por Aristóteles Onassis, el recuerdo de su vida y su final. Contártelo todo sería spoiler“, adelantó Turca Fara, integrante del elenco.

Natalia Marquet asume el papel protagónico y está acompañada por Belén Loüet, Darío Di Laudo, Paola Falciani y Turca Fara, quienes interpretan distintos personajes.

Esta última encarna a “La reportera“, un personaje que tiene fuertes cruces con María y una presencia importante en el desarrollo de la historia. Su incorporación al proyecto también tuvo algo de inesperado: mientras presentaba otra obra en el Teatro El Círculo, el director Cristián Fionna Cassano la vio actuar, conversó con ella y, pocos días después, la convocó para una audición.

Para el elenco, la propuesta implicó un trabajo que va más allá de la interpretación teatral. Las coreografías, las exigencias musicales y la integración de los distintos recursos escénicos forman parte de una experiencia que también representó nuevos desafíos para algunos de sus integrantes.

“El proceso fue duro para alguien que nunca hizo un musical, pero maravilloso. Fui muy bien dirigida y acompañada“, contó Fara sobre su experiencia.

La actriz destacó especialmente el acompañamiento de sus compañeros y el trabajo de Natalia Marquet, quien la ayudó a prepararse para las exigencias vocales de la obra.

“Nati es un ser de luz, todo lo hace fácil, es completamente admirable. Así como Darío, Paola y Belén. Son generosos, excelentes compañeros, empáticos. Me recibieron a corazón abierto“, expresó.

También reconoció que hubo momentos de inseguridad durante los ensayos, aunque el aprendizaje y la confianza del equipo terminaron siendo fundamentales para llegar al escenario.

“Muchas veces sentí que no estaba a la altura de semejante puesta, pero mil veces más me hacen sentir feliz. Aprender una coreografía, el apoyo de Nati con sus clases de canto y la confianza que Cristián y Pancho depositaron en mí fue lo que me hace hoy estar aquí”, relató.

La escenografía de Rodolfo Zalazar recrea el salón parisino de María Callas, mientras que las proyecciones, la iluminación, el vestuario y los recursos multimedia acompañan los distintos momentos de la historia.

La producción y el trabajo creativo buscan construir un universo visual que acompañe los recuerdos y las emociones de la protagonista. Para Fara, el resultado se percibe en la manera en que todos esos elementos forman parte de lo que sucede en escena.

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“La magia que producen Pancho Giordano en la producción, Cristián Fionna en la dirección y Rodo Zalazar en escenografía logran que sea tan real que no se integran los elementos, se viven“, describió.

El estreno del 23 de octubre fue una primera respuesta a ese trabajo. La función terminó con una ovación y recibió buenas reseñas, una devolución que el elenco vivió con emoción.

“Vivimos esto con mucha emoción y agradecimiento. Y, por supuesto, con los nervios lógicos y necesarios para salir a escena”, recordó Turca.

Cuándo y dónde ver “María es Callas” en Mendoza

La producción de Gótico Teatro tendrá tres únicas funciones en noviembre:

Fechas: viernes 6, 13 y 27 de noviembre.

viernes 6, 13 y 27 de noviembre. Horario: 21:30.

21:30. Lugar: Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza.

Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb.