Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 27 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 27 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo habrá cortes de luz en:

Ciudad

En calle Sarmiento, entre Cerro de la Gloria e Hilario Cuadros. En calle Hilario Cuadros, entre Próspero Velázquez y Las Verbenas, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En calle Salvador Civit, entre Lavalle y Montevideo. En calle Lavalle, entre Aristóbulo del Valle y Paso Hondo; El Algarrobal. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

En la intersección de calle Carrodilla con San Martín y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.00 h.

Maipú

En la Ruta Provincial N°60, entre calles Paraíso y Laureano Nazar, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°31 con calle 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Los Álamos, entre Falucho y Sarmiento, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Sarmiento, hacia el sur de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

En calle La Pichana, entre Gatica y Ruta N°165; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, Sarmiento y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Bombal, La Zorrillana y Rutas Provincial N°165 y Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de calle Jensen con Las Vírgenes y adyacencias; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe