Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 27 de mayo

Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 27 de mayo

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Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe. 

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Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este miércoles 27 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe. 

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo habrá cortes de luz en:

Ciudad

  • En calle Sarmiento, entre Cerro de la Gloria e Hilario Cuadros. En calle Hilario Cuadros, entre Próspero Velázquez y Las Verbenas, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • En calle Salvador Civit, entre Lavalle y Montevideo. En calle Lavalle, entre Aristóbulo del Valle y Paso Hondo; El Algarrobal. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

  • En la intersección de calle Carrodilla con San Martín y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En la Ruta Provincial N°60, entre calles Paraíso y Laureano Nazar, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°31 con calle 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Los Álamos, entre Falucho y Sarmiento, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Sarmiento, hacia el sur de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle La Pichana, entre Gatica y Ruta N°165; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
  • Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, Sarmiento y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Bombal, La Zorrillana y Rutas Provincial N°165 y Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de calle Jensen con Las Vírgenes y adyacencias; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Capdeville, Rufino Ortega, General Villegas y San Martín. De 13.30 a 17.30 h.

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