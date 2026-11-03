Planazo en Mendoza: música indie, folk y rock con Mariano Di Cesare y su proyecto solista

Mariano Di Cesare regresa a la provincia con El Príncipe Idiota, su proyecto musical paralelo, para presentar Carisma Secreto, un álbum de once canciones que combina rock, folk y experimentación sonora. El show será una oportunidad para descubrir otra faceta del músico mendocino.

Mariano Di Cesare, fundador y voz de Mi Amigo Invencible, llegará a Mendoza con El Príncipe Idiota para presentar en vivo Carisma Secreto, su nuevo trabajo discográfico.

Publicado el 10 de septiembre de 2026 por Geiser Discos, el álbum reúne once canciones y marca el regreso de Di Cesare al formato de larga duración, después de varios años enfocado principalmente en el lanzamiento de sencillos.

El disco fue producido junto a Cruz y tuvo buena parte de su proceso creativo en el Delta del Tigre, donde ambos músicos realizaron un retiro para trabajar en los sonidos y las texturas de las composiciones.

La propuesta musical parte de una raíz rockera y se abre hacia el folk y la experimentación, con canciones que combinan intimidad, melancolía y momentos de humor. Además, el álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Devendra Banhart, Lucas Martí, Mark Lavengood, Ximena Niederhauser, Fito Reynals y Lautaro Ábrego.

El Príncipe Idiota nació en 2015 como un espacio creativo paralelo a Mi Amigo Invencible, la banda que Di Cesare fundó en Mendoza en 2007 y que se convirtió en una referencia de la escena independiente argentina.

A través de este proyecto, el músico desarrolló una identidad propia, con canciones que recorren distintos géneros, entre ellos el indie, el folk, el rock y la electrónica.

Su discografía incluye trabajos como Doméstico, Diccionario Básico Ilustrado, Amazonas, Delirio New Age, Deseo Permanente y Gigaaaante, además de lanzamientos en vivo y sencillos.

En esta nueva etapa, Carisma Secreto propone una escucha atenta, con composiciones que revelan detalles y matices con cada reproducción. El concierto permitirá trasladar ese universo sonoro al escenario y reencontrarse con un artista que inició su recorrido musical en Mendoza.

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Cuándo y dónde será el show de El Príncipe Idiota

El concierto será el miércoles 4 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Independencia, ubicado en Chile 1184, en la Ciudad de Mendoza.

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Las entradas están disponibles a través de EntradaWeb y cuentan con una opción de compra con descuento.