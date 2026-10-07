Planazo en Mendoza: llega un nuevo evento con inteligencia artificial, energía, tecnología y oficios

Oficios Tech Day reunirá a referentes de la industria, profesionales y personas vinculadas a los oficios técnicos en una jornada con charlas, stands y espacios de networking.

Llega a Mendoza un evento dedicado exclusivamente al mundo de los oficios técnicos y la industria, con una jornada que reunirá tecnología, capacitación, innovación y oportunidades para quienes trabajan o buscan desarrollarse en este sector.

Se trata de Oficios Tech Day 2026, una propuesta que busca conectar a profesionales, empresas, instituciones y personas vinculadas a los oficios con las nuevas herramientas y los cambios que atraviesan la actividad.

Uno de los principales atractivos serán los Foros Tech, cuatro espacios de intercambio con especialistas y referentes de distintas áreas. La agenda comenzará con un encuentro sobre inteligencia artificial aplicada a los oficios y la industria, seguirá con una charla sobre climatización conectada y continuará con debates sobre energía en transformación y construcción sustentable.

Los encuentros estarán encabezados por distintos referentes del sector y, después de cada conferencia, habrá espacios de conversación en los llamados livings temáticos, donde los speakers intercambiarán ideas con el público.

Programación de los Foros Tech:

11 horas: Inteligencia artificial aplicada a los oficios y la industria. Inaugurado por Daniel López , fundador y consultor de Aiderbrand, empresa consultora de automatización de procesos. Lo acompañan: Alberto Aguiló , presidente del Polo TIC Mendoza y cofundador de la marca InterBrain, empresa de tecnología especializada en el desarrollo de soluciones de entrenamiento laboral inmersivo y realidad virtual; Graciela Bertancud , fundadora del Colegio Tomás Alva Edison junto a Martín Pérez Millán , secretario académico del IES homónimo; y Renzo Pandolfino , fundador de Brevis, plataforma digital que conecta a usuarios con profesionales calificados en oficios.

Inaugurado por , fundador y consultor de Aiderbrand, empresa consultora de automatización de procesos. Lo acompañan: , presidente del y cofundador de la marca InterBrain, empresa de tecnología especializada en el desarrollo de soluciones de entrenamiento laboral inmersivo y realidad virtual; , fundadora del Colegio Tomás Alva Edison junto a , secretario académico del homónimo; y , fundador de Brevis, plataforma digital que conecta a usuarios con profesionales calificados en oficios. 14 horas: Climatización conectada . Speaker central: Nicolás Moreno , gerente de JF Moreno, empresa local de amplia trayectoria en refrigeración industrial. Conversarán en el Living: Gastón Cassata , analista de I+D de Grupo LTN (Friolatina) , especialistas en la fabricación paneles aislantes y cámaras frigoríficas; Denis Gaitán , gerente comercial de Alfrío, empresa mendocina especializada en climatización de comercios e industrias; y Diego Agostino , presidente de la Asociación Argentina del Frío.

. Speaker central: , gerente de JF Moreno, empresa local de amplia trayectoria en refrigeración industrial. Conversarán en el Living: , analista de I+D de Grupo LTN (Friolatina) especialistas en la fabricación paneles aislantes y cámaras frigoríficas; , gerente comercial de Alfrío, empresa mendocina especializada en climatización de comercios e industrias; y , presidente de la Asociación Argentina del Frío. 16 horas: Energía en transformación. Con Pablo Syriani , presidente de Asociación Valor Tres, una ONG dedicada a la responsabilidad social y ambiental. Agostina Scalia , jefa del Departamento de Cambio Climático de la Municipalidad de Godoy Cruz y Emilia Molina Dir. Gral. de Ambiente, Energía y Cambio Climático de la Municipalidad de Godoy Cruz ; y a Dardo Gómez , cofundador de Grener, empresa mendocina dedicada a proveer soluciones de energía solar y renovable para la industria agropecuaria.

Con , presidente de Asociación Valor Tres, una ONG dedicada a la responsabilidad social y ambiental. , jefa del Departamento de Cambio Climático de la Municipalidad de Godoy Cruz y Dir. Gral. de Ambiente, Energía y Cambio Climático de la Municipalidad de Godoy Cruz y a , cofundador de Grener, empresa mendocina dedicada a proveer soluciones de energía solar y renovable para la industria agropecuaria. 18 horas: Construcción sustentable. Con Andrés Cohen, socio fundador y CEO de Netzefy, una organización especializada en tecnología empresarial y gestión sustentable. Sandra Guillén, arquitecta con diplomatura en estructuras livianas de acero y Carolina Tamiozzo, coordinadora de Academia LTN, una empresa argentina especializada en soluciones constructivas eficientes y sistemas de refrigeración.

Además de las charlas, el evento contará con stands y un área de networking, pensada para generar contactos entre trabajadores, profesionales, empresas e instituciones.

La organización está a cargo del Instituto Celsius, con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza y la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Gobierno provincial. La iniciativa apunta a fortalecer la formación en oficios técnicos y acercar el talento especializado a las necesidades de las empresas de la región.

Cuándo y dónde será Oficios Tech Day

El evento se realizará el 20 de octubre, de 10 a 20 horas, en la Nave Cultural, ubicada en España y Maza, en la Ciudad de Mendoza.

Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb. El acceso general permite ingresar a los stands y al área de networking, mientras que los Foros Tech se adquieren de manera individual y tienen cupos limitados.