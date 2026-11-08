Buscan a una mujer de 39 años que fue vista por última vez en Maipú

Florentina Sánchez Vargas tiene 39 años y fue vista por última vez el 30 de octubre en Fray Luis Beltrán. El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración para encontrarla.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió un pedido de averiguación de paradero para localizar a Florentina Sánchez Vargas, de 39 años, quien fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en Maipú.

Según la información difundida por el organismo, Sánchez Vargas se encontraba en su domicilio ubicado en la zona de carril Los Álamos y Ruta Provincial 31, en Fray Luis Beltrán, cuando fue vista por última vez. Desde entonces no hubo novedades sobre su paradero.

Uno de los datos aportados por las autoridades es que la mujer se ausentó sin llevar sus pertenencias personales.

Florentina Sánchez Vargas es oriunda de Bolivia, tiene 39 años, tez trigueña y pelo negro. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación y aportar información que pueda ayudar a encontrarla.

El caso está bajo intervención del área de Búsqueda de Personas de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre Florentina Sánchez Vargas se comunique de inmediato al 911.