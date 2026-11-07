Murió Felipe Acevedo, histórico periodista de Canal 9 Televida

Tenía 79 años y fue una de las figuras reconocidas del periodismo mendocino. Durante años, sus salidas desde el aeropuerto Francisco Gabrielli formaron parte de la pantalla de Canal 9 Televida.

Este sábado falleció a los 79 años Felipe Acevedo, un histórico periodista de Mendoza que desarrolló gran parte de su trayectoria en Canal 9 Televida y el diario Los Andes.

Acevedo fue uno de los referentes del periodismo local y quedó en el recuerdo de varias generaciones de televidentes por sus informes y salidas en vivo desde el aeropuerto Francisco Gabrielli, donde cubría distintos acontecimientos.

Además de su trabajo en televisión, tuvo una extensa participación en el diario Los Andes, especialmente en el área de política.

En 2012, después de años de trayectoria, se jubiló del matutino. En aquel momento, contó que su intención era dedicar esa nueva etapa de su vida al descanso y a compartir más tiempo con su familia.