El comedor Los Horneritos prepara una torta gigante para el Día del Niño: pesará 4000 kilos y repartirán unas 35000 porciones ¿cómo colaborar?

El comedor Los Horneritos volverá a realizar su tradicional torta solidaria que este año será aún más grande que la anterior. Esperan obtener unas 35.000 porciones para repartir entre chicos en el marco del Día del Niño.

El comedor Los Horneritos se prepara para uno de sus desafíos más importantes del año: la elaboración de una enorme torta solidaria que, en esta edición, tendrá un peso estimado de 4.000 kilos y permitirá obtener alrededor de 35.000 porciones.

El año pasado, la torta elaborada por el comedor pesó aproximadamente 2.700 kilos. Ahora, el objetivo es superar ampliamente esa cifra y alcanzar las cuatro toneladas.

Gabriela Carmona, referente del comedor, explicó que la idea es que esta nueva edición tenga un significado especial y que represente el esfuerzo de todas las personas que colaboran para hacerla posible.

“Para hacer estas cosas tenemos que ser muy valientes. Cada una de las personas que colabora con su granito de arena, ya sea poco o mucho, nos suma“, expresó.

En un principio, desde Los Horneritos habían pensado realizar una torta colorida, pero finalmente decidieron cambiar la temática por el impacto que tuvo el Mundial en los argentinos y, especialmente, entre los chicos.

Así nació la propuesta “Valientes“, que busca homenajear a la Selección Argentina y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de unión y solidaridad.

“Esta torta es dedicada no solamente a la Selección. Creo que en estos 40 días, más allá de todo lo que nos está pasando como argentinos, nos demostraron y nos dieron esa anestesia que nos hacía falta a todos“, explicó Carmona.

La referente del comedor destacó además que la propuesta pretende ser un homenaje para todos los argentinos y mendocinos. “Cuando nos tocan a uno reaccionamos todos. Por eso creo que no hay mejor homenaje que esta torta sea para nosotros, para los argentinos“, señaló.

La producción de una torta de estas dimensiones requiere una enorme cantidad de ingredientes y varias jornadas de trabajo. Desde el comedor ya cuentan con 7.000 huevos y aproximadamente la mitad de la harina que necesitan. Sin embargo, todavía buscan conseguir otros productos fundamentales para completar la elaboración, entre ellos crema, dulce de leche y azúcar. También necesitan reunir servilletas para el momento de la distribución.

La organización invitó a quienes concurran a llevar su propio plato para recibir la porción. De esta manera, buscan facilitar la entrega y mantener mejores condiciones de higiene.

Además de los ingredientes, el equipo ya comenzó con una parte importante de los preparativos. Deberán elaborar aproximadamente 500 piononos y 2.000 banderas, entre otros elementos que formarán parte de la torta.

La presentación será el 22 de agosto en Plaza Independencia. La actividad comenzará alrededor de las 11 de la mañana y está previsto que cerca de las 11.30 se realice el corte de la torta para comenzar con el reparto de las porciones.

Pero quienes quieran conocer el detrás de escena podrán acercarse desde el viernes anterior, cuando comenzará el armado de la estructura.

Según explicó Carmona, el ensamblado demandará aproximadamente 18 horas y se realizará en la propia Plaza Independencia. De esta manera, el público podrá observar en vivo el paso a paso de la construcción de la enorme torta.

La invitación es abierta para quienes quieran acercarse, acompañar la actividad y conocer el trabajo que realiza el comedor.

Mientras prepara esta gran celebración, el comedor Los Horneritos continúa con su tarea cotidiana y asistiendo a familias que atraviesan una situación económica compleja. Actualmente, la organización acompaña aproximadamente a 250 familias y, según explicó Carmona, el contexto sigue siendo difícil, aunque continúan trabajando para sostener la asistencia.

“Nosotros seguimos con el comedor, no hemos parado. La situación está complicada, pero le seguimos poniendo el corazón y seguimos siendo valientes para que esto siga“, afirmó.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse directamente al comedor Los Horneritos para conocer su trabajo y realizar una donación.

También se pueden hacer aportes a través de Mercado Pago mediante el alias comedor.horneritos, que está a nombre de Gabriela. Desde la organización remarcaron la importancia de verificar correctamente estos datos antes de transferir dinero, debido a la existencia de estafas y cuentas falsas.