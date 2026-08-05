Planazo en Mendoza: cómo y cuándo podés disfrutar de los medios de elevación gratis en Penitentes

Penitentes Park celebrará el Día del Mendocino con un planazo especial para quienes quieran disfrutar de la nieve. Durante toda la jornada los visitantes podrán acceder gratis a los medios de elevación y aprovechar descuentos en el alquiler de equipos.

En plena temporada de nieve, Penitentes Park suma un planazo para atraer visitantes a Alta Montaña.

El centro de actividades, ubicado sobre la Ruta 7, preparó una jornada especial para celebrar el Día del Mendocino, con acceso gratuito a sus medios de elevación, descuentos en el alquiler de equipos y una invitación para disfrutar de uno de los paisajes más elegidos del invierno.

Como parte de los festejos, este sábado 8 de agosto, de 9 a 17 horas, el complejo permitirá utilizar de forma gratuita la telesilla Pircas, el Baby Lift y el Borer, una iniciativa pensada para que tanto mendocinos como turistas puedan vivir una experiencia en la nieve sin pagar el acceso a los medios de elevación.

La actividad contará con cupos limitados, por lo que desde la organización recomendaron retirar los tickets con anticipación.

La jornada también incluirá un 20% de descuento pagando en efectivo en el alquiler de indumentaria y equipos de esquí o snowboard de Límite Vertical, beneficio disponible tanto en la sucursal de calle Las Heras como en Penitentes.

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Cómo obtener los pases

Los tickets deberán retirarse previamente en la oficina de Penitentes Park, ubicada en avenida Las Heras 578, en la Ciudad de Mendoza.

Además, desde el complejo señalaron que la disponibilidad de tickets y de estacionamiento será limitada, por lo que aconsejaron organizar el viaje con anticipación para aprovechar todas las actividades previstas durante la jornada.