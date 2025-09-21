Planazo a puro ritmo en Mendoza: sumate a este evento gratuito con música y baile

Una propuesta gratuita pensada para compartir en familia y vivir una tarde distinta.

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinas y vecinos a vivir una tarde distinta con “Ritmo Primaveral”, un encuentro abierto y gratuito que reunirá música, baile y recreación en el Gimnasio Municipal Nº 4.

¿Dónde y cuándo es?

El evento se realizará el martes 23 de septiembre, de 18 a 20 horas, en las instalaciones ubicadas en calles Emaús y Cooperativa.

Una propuesta para toda la familia

La iniciativa busca darle la bienvenida a la primavera con alegría, color y movimiento, ofreciendo un espacio de integración pensado para todas las edades: desde niños y niñas hasta personas mayores.

Durante la jornada se desarrollarán actividades recreativas, de coordinación y dinámicas de baile, generando un ambiente donde cada participante pueda expresarse, compartir y disfrutar en comunidad.

La profesora Adriana Gómez estará a cargo de la coordinación general del encuentro. Con su experiencia en actividades artísticas y recreativas, propondrá dinámicas inclusivas que inviten a los asistentes a moverse al ritmo de la música, divertirse y conectarse con los demás.

“Ritmo Primaveral” se presenta como una oportunidad ideal para pasar una tarde diferente, llena de energía positiva y con el espíritu festivo que trae consigo la nueva estación.