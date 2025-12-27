Pirotecnia prohibida en Mendoza: cómo denunciar la venta ilegal y de cuánto son las multas

Luego de Navidad, la Ciudad de Mendoza intensificó los controles contra la pirotecnia. Ya se decomisaron más de 4.500 unidades y el municipio recordó cómo denunciar la venta ilegal y cuáles son las sanciones.

Luego de los festejos de Navidad, la Ciudad de Mendoza reforzó los operativos de control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, una práctica prohibida en la capital mendocina.

El municipio ya secuestró más de 4.500 unidades de fuegos artificiales, como parte de un trabajo preventivo que se intensificó tras el 24 de diciembre y continúa de cara a Año Nuevo.

Los controles se realizaron en distintos puntos del departamento, con especial foco en la venta ambulante y en comercios no habilitados.

Durante las inspecciones se decomisaron:

Cañitas voladoras

Bengalas

Morteros

Petardos

Tortas luminosas

Baterías y fósforos petardos

Otros elementos

El material incautado fue retirado por personal de la División Explosivos de la Policía de Mendoza para su traslado y posterior destrucción.

Desde el municipio, encabezado por el intendente Ulpiano Suarez, remarcaron la importancia de la responsabilidad y la conciencia social. Señalaron que la pirotecnia provoca serias consecuencias en personas con discapacidad, en quienes tienen trastornos del espectro autista o sensibilidad auditiva, además de adultos mayores, bebés y animales, que sufren de manera directa el impacto del ruido.

Cómo y dónde denunciar la venta de pirotecnia

La comuna recuerda que los vecinos pueden denunciar la venta de pirotecnia a través de distintos canales habilitados. Una de las opciones es comunicarse al 147, la línea de atención municipal. También está disponible el chatbot del municipio, al que se puede acceder por WhatsApp al número 261 468-4551, lo que permite una intervención más rápida ante este tipo de situaciones.

¿De cuánto son las multas?

La normativa vigente en la Ciudad de Mendoza prohíbe tanto la venta como el uso de pirotecnia. Ante la detección de una infracción, el municipio puede proceder al decomiso inmediato del material, considerándose la falta como grave. Además, la ordenanza establece sanciones económicas que varían según la gravedad del caso y que pueden llegar hasta las 5.000 Unidades Tributarias Municipales (UTM).

Quienes ya fueron infraccionados deberán afrontar las sanciones correspondientes y serán citados ante el Jurado Vecinal, que analizará cada situación en particular. Desde la comuna confirmaron que los operativos de control continuarán en los próximos días, de cara a las celebraciones de Año Nuevo, con el objetivo de promover fiestas más seguras, responsables e inclusivas.