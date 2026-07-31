Incendio en La Favorita: dramático rescate de dos madres y dos bebés atrapados en una vivienda

El rápido accionar de la Policía y los Bomberos permitió salvar a una familia que quedó atrapada durante un incendio en una casa del barrio La Favorita. Una de las mujeres sufrió quemaduras leves y todos fueron asistidos por el Servicio de Emergencias Coordinado.

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves al mediodía en el barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza, cuando un incendio se desató en una vivienda y dejó atrapadas a cuatro personas: dos mujeres y dos bebés de pocos meses de vida.

El dramático episodio movilizó a un importante operativo de emergencia. En cuestión de minutos llegaron efectivos policiales y dotaciones de Bomberos, quienes lograron ingresar a la vivienda y rescatar a la familia antes de que las llamas provocaran una tragedia.

Las imágenes del operativo reflejan la desesperación con la que se vivieron los minutos previos al rescate y el trabajo coordinado de los equipos de emergencia para poner a salvo a las víctimas.

Una mujer sufrió quemaduras leves

Tras ser rescatadas, las dos madres y las pequeñas quedaron fuera de peligro. Una de las mujeres presentó quemaduras leves en uno de sus brazos y recibió atención médica en el lugar.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a toda la familia en la puerta del domicilio, donde permanecieron varios minutos mientras eran evaluados por el personal de salud.

Conmoción entre los vecinos

El incendio generó una fuerte conmoción en el barrio La Favorita. Debido a que durante la jornada no hubo clases, muchos vecinos se encontraban en sus viviendas y advirtieron rápidamente el despliegue de policías, bomberos y ambulancias.

La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para evitar consecuencias mayores y permitió concretar un rescate que los propios vecinos calificaron como milagroso.

Por el momento, no se informó oficialmente qué originó el incendio. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro mientras continúa la recopilación de información sobre el hecho.