La prima de Thiago Medina lo denunció por abuso sexual

La presentación se realizó en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza. El hecho habría ocurrido cuando la denunciante tenía 13 años y el exparticipante de Gran Hermano 17.

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, fue denunciado por su prima de 19 años por presunto abuso sexual. La joven declaró que el episodio ocurrió cuando tenía entre 12 y 13 años y él 17, en una vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

La denuncia fue presentada el 30 de julio de 2026 en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) y derivada a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También interviene la Secretaría de la Mujer de La Matanza, que acompaña el proceso judicial.

Según el relato de la denunciante, Medina ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y le realizó tocamientos por debajo de la ropa. La joven aseguró que él le pidió que no contara nada “porque se iba a armar lío”. Explicó que guardó silencio durante dos años y recién a los 15 se animó a compartir lo ocurrido con su familia, aunque sus dichos fueron desestimados. En declaraciones televisivas, sostuvo: “Me dijo que no lo contara, que iba a ser peor. Cuando lo conté, no me creyeron”. También relató que, al ser confrontado por su padre, Medina intentó justificar la situación diciendo que ella “quería estar con él”.

Por su parte, Thiago Medina negó las acusaciones y aseguró que se trata de un intento de perjudicarlo. En diálogo con la periodista Pilar Smith Ángel, expresó: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así”. El joven, de 23 años, alcanzó notoriedad en 2022 por su participación en el reality, donde su historia de vida vinculada al trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán generó gran repercusión mediática.

La causa se encuentra en etapa inicial de investigación, con recolección de pruebas y testimonios. Será la Justicia la que determine si corresponde avanzar con una imputación formal.