Impactante video: caminaba por Guaymallén y un árbol le cayó encima en medio del viento Zonda

Las fuertes ráfagas de viento Zonda provocaron un grave incidente este viernes en Rodeo de la Cruz. Un hombre que caminaba por la vía pública fue sorprendido por la caída de una rama de gran porte, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado al hospital.

Las intensas ráfagas de viento Zonda que afectaron a distintos departamentos de Mendoza durante la jornada del viernes dejaron una impactante escena en Guaymallén. Un peatón que transitaba por una calle de Rodeo de la Cruz fue aplastado por una rama que cedió repentinamente. El episodio ocurrió a plena luz del día y fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20, cuando comenzaron a sentirse las primeras ráfagas intensas del viento Zonda.

Según relataron vecinos del lugar, el hombre caminaba por calle Manuel Videla al 1574, en Rodeo de la Cruz, cuando un rama de gran tamaño se desplomó de manera repentina y cayó directamente sobre él, sin darle posibilidad de reaccionar.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que el ejemplar se desploma y golpea a la víctima.

Tras el accidente, vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al advertir que el peatón había recibido un fuerte impacto, principalmente en la cabeza.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal asistió al herido en el lugar y posteriormente lo trasladó a un centro asistencial para realizarle estudios médicos y evaluar la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre su estado de salud.

Vecinos aseguran que el árbol había sido denunciado

Luego del incidente, vecinos de la zona señalaron que el árbol presentaba un importante deterioro desde hacía varios años.

Según indicaron, el ejemplar se había incendiado tiempo atrás y, desde entonces, comenzaron a realizar reclamos para que fuera retirado, ya que consideraban que representaba un riesgo por su gran tamaño y el estado de sequedad en el que se encontraba.

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