Mendoza: retiró un auto secuestrado con documentación en “regla” y ahora la Justicia investiga una posible maniobra ilegal

El caso salió a la luz tras un accidente en Guaymallén. El Poder Judicial explicó que el vehículo fue entregado con documentación aparentemente válida, aunque ordenó investigar posibles irregularidades notariales y mantener el rodado secuestrado como prueba.

La Justicia de Mendoza investiga cómo un hombre logró retirar un Chevrolet Corsa de la Playa de Secuestros con documentación que, en principio, cumplía con todos los requisitos legales, pero que ahora quedó bajo sospecha tras un accidente ocurrido en Guaymallén. El episodio derivó en una causa penal que busca determinar si existió una maniobra fraudulenta para obtener la entrega del vehículo.

Según informó el Poder Judicial de Mendoza, la persona que retiró el automóvil presentó toda la documentación exigida por el expediente judicial.

Entre los papeles entregados figuraban el título del automotor, la Cédula Verde, una autorización mediante poder certificado por escribano público, además de la póliza de seguro y comprobantes relacionados con obligaciones tributarias.

Con esa información, el juzgado autorizó la entrega del vehículo el 19 de junio de 2025, al considerar que el expediente reunía los requisitos administrativos correspondientes.

El accidente que destapó la investigación

La situación cambió cuando el Chevrolet Corsa protagonizó un accidente de tránsito en el Acceso Sur, en Guaymallén.

A partir de ese hecho comenzaron a surgir dudas sobre la documentación utilizada para retirar el vehículo de la Playa de Secuestros, lo que motivó el inicio de una investigación judicial para determinar si existieron irregularidades o posibles falsificaciones.

Como consecuencia, el automóvil volvió a quedar bajo custodia judicial y pasó a formar parte de las pruebas incorporadas en la causa penal. Uno de los principales ejes de la investigación apunta ahora al poder notarial presentado para retirar el vehículo.

Por ese motivo, la Justicia ordenó la intervención de la Oficina de Inspección Notarial, organismo que deberá analizar la actuación de la escribana interviniente y verificar si el instrumento presentado fue confeccionado conforme a la normativa vigente o si existieron irregularidades en su emisión.

La investigación también buscará establecer si la persona que retiró el vehículo contaba realmente con facultades legales para hacerlo.

El vehículo permanecerá secuestrado mientras avanza la causa

Mientras continúan las pericias y las actuaciones judiciales, el Chevrolet Corsa permanecerá secuestrado como elemento probatorio.

La causa intentará reconstruir todo el procedimiento que permitió la salida del vehículo de la Playa de Secuestros y determinar si existió algún tipo de delito vinculado a la documentación presentada o al proceso administrativo que derivó en su entrega.

Hasta el momento, desde la Justicia sostienen que la autorización fue otorgada en función de los documentos aportados en el expediente, aunque remarcaron que la investigación continúa abierta para esclarecer si esos instrumentos eran auténticos y válidos.