Paso Cristo Redentor reabre este domingo tras varios días cerrado por nevadas

Luego de permanecer inhabilitado por un intenso temporal de nieve en alta montaña, el corredor internacional entre Mendoza y Chile volverá a funcionar este domingo con horario reducido.

Tras varios días de cierre por las intensas nevadas en la cordillera, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este domingo 24 de agosto para todo tipo de vehículos.

El cruce fronterizo, que había sido interrumpido el pasado miércoles debido a un fuerte temporal que afectó a ambos países, retomará su actividad en el horario de invierno, de 8 a 20 horas, en ambos sentidos.

Según informaron desde el sistema integrado Cristo Redentor, la mejora en las condiciones meteorológicas permitió a Vialidad Nacional avanzar con los trabajos de despeje y liberar la ruta para el tránsito hacia Chile.

Complejo Los Libertadores mañana, 24 de agosto ✅HABILITADO✅ para todo tipo de vehículos de 8:00 a 20:00 hrs pic.twitter.com/SpW85QhGU4 — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 23, 2025

Las autoridades pidieron a los usuarios extremar la precaución, ya que aún puede formarse hielo en sectores con sombra, lo que representa un riesgo para la conducción. Recomendaron consultar el estado actualizado del Paso Cristo Redentor en su sitio oficial, además de respetar las indicaciones de Gendarmería Nacional.

El pronóstico del tiempo en la cordillera anticipa estabilidad para los próximos días. Tanto el lunes como el martes se esperan jornadas con cielo poco nuboso, lo que favorecería la normal circulación de vehículos.