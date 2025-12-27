Paso Cristo Redentor: largas filas y hasta tres horas de espera para ingresar a Chile

Las demoras se registran del lado chileno, donde hay filas de hasta cuatro kilómetros y esperas que superan las tres horas para realizar los trámites en el complejo Los Libertadores. En tanto, en el sector argentino el tránsito es fluido y no se reportan complicaciones.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este sábado 27 de diciembre en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos, aunque la jornada presenta demoras importantes para quienes intentan ingresar a Chile.

Según informaron autoridades de la Coordinación del paso, durante la mañana comenzó a incrementarse el flujo vehicular en alta montaña.

En el sector chileno, se registran cerca de cuatro kilómetros de fila para acceder al complejo Los Libertadores, lo que genera demoras estimadas en alrededor de tres horas para completar los trámites aduaneros.

Para ordenar el tránsito y evitar una mayor congestión, las autoridades implementaron medidas de control y recomiendan a los conductores prever tiempos de espera prolongados si tienen previsto cruzar la cordillera hacia Chile.

Complejo Fronterizo Los Libertadores ✅HABILITADO✅ las 24 horas para vehículos particulares, buses y transporte de carga 🚗🚌🚚#UPFinforma@CFLosLibertador@DPPLosAndes — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) December 26, 2025

Estado del Paso Pehuenche

También se encuentra habilitado el Paso Pehuenche, en el sur de Mendoza.

Este sábado funciona de 9 a 18 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Desde Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional 145 está transitable con precaución entre Las Loicas y el límite internacional, debido a trabajos de reparación sobre la calzada.

Las autoridades recuerdan que el estado de los pasos internacionales puede cambiar a lo largo del día, por lo que recomiendan consultar los canales oficiales antes de emprender viaje.