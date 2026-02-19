Paro nacional de la CGT: cómo están los bancos en Mendoza

Los Bancos de Mendoza operan hoy con personal limitado y sin atención al público, lo que afecta principalmente a quienes debían realizar trámites presenciales. Jubilados y usuarios con tarjetas de débito pueden acceder a sus fondos con normalidad.

Hoy, en el marco del paro nacional, los bancos de Mendoza operan con personal interno, pero sin atención al público.

La medida afecta principalmente a quienes necesitaban realizar trámites presenciales. En la Plaza San Martín, una de las zonas con mayor concentración bancaria, no se registraron las habituales filas de jubilados ni aglomeraciones de clientes.

Aunque algunos empleados del banco se presentaron a trabajar, no están atendiendo al público en los mostradores ni realizando trámites para clientes. Solo hacen tareas internas del banco, como organizar documentación o trabajar en sus áreas administrativas.

Los jubilados y clientes que cobran por depósito o utilizan tarjeta de débito podrán acceder a sus fondos normalmente, pero quienes debían realizar trámites presenciales deberán esperar hasta mañana.

Los cafés cercanos registran actividad habitual, con clientes desayunando y circulación fluida en las calles céntricas.

Algunos trabajadores autónomos decidieron mantener su jornada laboral, aunque respetando la medida de fuerza.

La situación en la Terminal

La actividad en la Terminal de Ómnibus de Mendoza presenta un funcionamiento parcial: mientras los servicios provinciales circulan con normalidad, los colectivos de larga distancia nacional no están saliendo ni llegando a la provincia.

Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento fue menor al habitual. Taxistas que trabajan en la zona aseguraron que la jornada se desarrolla “normal”, pero con menos pasajeros en la calle.

En la terminal, los servicios dentro de Mendoza operan sin inconvenientes. Hay salidas confirmadas hacia el Este provincial y el Sur, incluyendo destinos como San Rafael, General Alvear y Malargüe.

También circulan los micros de larga distancia que hacen escala en la provincia y continúan viaje hacia otras ciudades, como San Juan.

En cambio, los servicios de larga distancia nacional que parten directamente desde Mendoza hacia destinos como Córdoba y Buenos Aires permanecen suspendidos por el momento.