Paro nacional de la CGT: cómo está Mendoza

Mientras los colectivos dentro de Mendoza funcionan con normalidad, los servicios de larga distancia nacional están suspendidos y en el aeropuerto la mayoría de los vuelos fueron cancelados por el paro.

En el marco del paro nacional, la actividad en la Terminal de Ómnibus de Mendoza presenta un funcionamiento parcial: mientras los servicios provinciales circulan con normalidad, los colectivos de larga distancia nacional no están saliendo ni llegando a la provincia.

Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento en la terminal fue menor al habitual. Taxistas que trabajan en la zona aseguraron que la jornada se desarrolla “normal”, pero con menos pasajeros en la calle.

En la terminal, los servicios dentro de Mendoza operan sin inconvenientes. Hay salidas confirmadas hacia el Este provincial y el Sur, incluyendo destinos como San Rafael, General Alvear y Malargüe.

También circulan los micros de larga distancia que hacen escala en la provincia y continúan viaje hacia otras ciudades, como San Juan.

En cambio, los servicios de larga distancia nacional que parten directamente desde Mendoza hacia destinos como Córdoba y Buenos Aires permanecen suspendidos por el momento.

Algunos pasajeros señalaron demoras en servicios previstos hacia Córdoba. Otros, en cambio, confirmaron que pudieron arribar sin inconvenientes desde San Luis.

En cuanto a los viajes internacionales, quienes llegaron desde Santiago de Chile indicaron que el trayecto se realizó con normalidad. Sin embargo, no se descarta que puedan registrarse cambios en las próximas horas.

Aeropuerto: vuelos cancelados

La situación es distinta en el aeropuerto mendocino, donde la mayoría de los vuelos fueron cancelados como consecuencia de la medida de fuerza.