Empiezan a cobrar jubilados con haberes superiores a la mínima: ¿cuánto les corresponde de bono extra?

La Anses paga en octubre de 2026 un bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados. El refuerzo es proporcional para quienes cobran más que la mínima y se reduce hasta un ingreso bruto de $505.748,51.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó este viernes 23 de octubre de 2026 el pago a jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima. Algunos beneficiarios recibirán un bono proporcional de hasta $70.000, cuyo monto depende del haber mensual.

El refuerzo se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima y disminuye hasta alcanzar un ingreso bruto de $505.748,51.

¿Cuánto cobra cada jubilado por el bono proporcional de Anses en octubre?

El Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mediante el Decreto 1108/2026. Sin embargo, el refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que su alcance se reduce a medida que aumentan los haberes previsionales.

En octubre de 2026, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51, luego de aplicar un aumento por movilidad del 1,66%. Los jubilados que cobran ese importe reciben el bono completo de $70.000, mientras que quienes superan la mínima perciben un monto proporcional.

Los importes se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilación de $435.748,51: bono de $70.000.

bono de $70.000. Jubilación de $445.748,51: bono de $60.000.

bono de $60.000. Jubilación de $455.748,51: bono de $50.000.

bono de $50.000. Jubilación de $465.748,51: bono de $40.000.

bono de $40.000. Jubilación de $475.748,51: bono de $30.000.

bono de $30.000. Jubilación de $485.748,51: bono de $20.000.

bono de $20.000. Jubilación de $495.748,51: bono de $10.000.

En todos estos casos, la suma del haber y el bono alcanza los $505.748,51 brutos. Quienes superan ese límite no cobran el refuerzo extraordinario.

¿Por qué el bono de Anses es proporcional?

El bono para jubilados y pensionados se mantiene en un máximo de $70.000 desde marzo de 2024. A diferencia de los haberes previsionales, que se actualizan mensualmente según la movilidad, el refuerzo no recibió nuevos aumentos durante ese período.

Por este motivo, los jubilados que cobran por encima de la mínima reciben una suma decreciente para que el ingreso total no supere el límite establecido. Cuando el haber previsional supera los $505.748,51 brutos, no corresponde el pago del bono.

Además, el aumento previsional de octubre fue del 1,66%, que llevó la jubilación mínima de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51. Al permanecer congelado el refuerzo, el incremento efectivo del ingreso de quienes cobran la mínima y reciben el bono fue menor que el aumento de los haberes por sí solos.

Los importes detallados son brutos y no contemplan descuentos de PAMI, cuotas de moratorias previsionales ni otros conceptos que puedan aplicarse.

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima en octubre de 2026?

La Anses estableció el siguiente calendario de pagos para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo previsional:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

¿Cómo consultar el monto del bono en Mi Anses?

Los jubilados y pensionados pueden consultar el importe que les corresponde cobrar ingresando a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, deben buscar el recibo de haberes correspondiente a octubre de 2026, donde figura el detalle de los conceptos liquidados, incluido el bono extraordinario cuando corresponda.