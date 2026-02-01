Padrón electoral para las elecciones de febrero: ¿ya sabés dónde votás?

De cara a las elecciones municipales de febrero, los vecinos de seis departamentos ya pueden consultar el padrón electoral.

La Justicia Electoral habilitó la consulta del padrón electoral de cara a las elecciones municipales que se realizarán el domingo 22 de febrero en distintos departamentos de Mendoza. Allí figuran los ciudadanos y ciudadanas que están autorizados a emitir su voto, junto con el lugar y la mesa asignados.

Según se informó oficialmente, el padrón fue confeccionado conforme a lo establecido en el artículo 17 del Código Electoral Nacional y ya se puede consultar de manera online, rápida y gratuita.

Los departamentos que votan el 22 de febrero en Mendoza

En estas elecciones municipales, los electores de los departamentos de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa deberán concurrir a las urnas para elegir a sus representantes en el Concejo Deliberante.

En el caso particular de San Rafael, además, se elegirá a 24 convencionales, quienes tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Carta Orgánica departamental, un proceso clave para la organización institucional del municipio.

Desde el Gobierno provincial remarcaron la importancia de que cada votante verifique con anticipación su lugar de votación, con el objetivo de evitar demoras o inconvenientes el día de la elección.

La consulta del padrón permite conocer escuela, mesa y número de orden, información indispensable para emitir el voto de manera ágil.

El padrón electoral puede consultarse a través del sitio oficial habilitado por la Justicia Electoral.

Las autoridades recordaron que es fundamental asistir a votar con documento válido y respetar los horarios establecidos para la jornada electoral.

HACÉ CLICK ACÁ PARA CONSULTAR DÓNDE VOTÁS