Los presidentes de mesa pueden cobrar hasta $100.000 en las elecciones de febrero: quiénes pueden anotarse

La Junta Electoral de Mendoza habilitó el registro para docentes que quieran desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones municipales del 22 de febrero, que se realizarán en seis departamentos de la provincia.

De cara a las elecciones municipales del 22 de febrero, la Junta Electoral de Mendoza abrió la inscripción para quienes deseen postularse como presidentes y autoridades de mesa. La convocatoria está dirigida principalmente a docentes y podrán percibir un viático de hasta $100.000 por cumplir esta función clave durante los comicios.

Ese domingo, miles de mendocinos concurrirán a las urnas en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, los seis departamentos que resolvieron desdoblar sus elecciones legislativas de las provinciales. En todos los casos se votará la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes.

Elecciones en Mendoza: cuánto se paga por ser autoridad de mesa

Según informó la Junta Electoral, quienes resulten seleccionados recibirán un viático total de $100.000, que se distribuirá de la siguiente manera:

$50.000 por la capacitación obligatoria previa .

$50.000 por la participación durante la jornada electoral.

Desde el organismo aclararon que la capacitación es obligatoria y que quienes no la completen no podrán desempeñarse como autoridades de mesa, ni acceder al pago correspondiente.

Si bien cualquier docente que cumpla los requisitos puede inscribirse, la prioridad estará puesta en aquellos que ya hayan sido autoridades de mesa en elecciones anteriores, especialmente en comicios donde se utilizó el sistema de Boleta Única Papel, vigente en la provincia.

Cómo anotarse para ser presidente de mesa

El proceso de inscripción es sencillo y consta de dos pasos fundamentales:

Completar el formulario oficial habilitado por la Junta Electoral de Mendoza .

Realizar y aprobar la capacitación obligatoria, requisito indispensable para asumir la función el día de la votación.

Cómo se vota en Mendoza en las elecciones municipales 2026

Al igual que en los últimos comicios, Mendoza utilizará el sistema de Boleta Única Papel, un formato que busca agilizar el acto electoral y reforzar la transparencia. En la mayoría de los departamentos, la boleta incluirá una sola categoría, correspondiente a concejales, con todas las fuerzas políticas ordenadas de izquierda a derecha.

La excepción será San Rafael, donde la boleta única contará con dos categorías: concejales en la parte superior y convencionales municipales en la parte inferior, de acuerdo al modelo preliminar difundido por la Junta Electoral.

Con la inscripción ya en marcha, la convocatoria representa una oportunidad laboral temporaria para docentes mendocinos y un rol clave para garantizar el normal desarrollo de las elecciones municipales de febrero.