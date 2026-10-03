Outlet en Mendoza: dónde podés conseguir ropa y calzado barato este fin de semana

S’ALE Mendoza regresa este fin de semana con dos jornadas de descuentos en indumentaria, calzado y accesorios. La feria es con entrada libre y gratuita.

Quienes estén buscando renovar el guardarropa y aprovechar precios más bajos tienen una opción para este fin de semana en Mendoza.

S’ALE Mendoza se instalará durante dos días con distintas marcas de indumentaria, calzado y accesorios y promociones especiales.

La propuesta había comenzado en septiembre, pero una de sus jornadas debió suspenderse por el viento Zonda. Ahora, la organización confirmó la realización de las dos fechas restantes para este sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Qué vas a encontrar en S’ALE Mendoza

La feria reúne marcas mendocinas de distintos rubros. La oferta incluye indumentaria para mujer y hombre, ropa deportiva, prendas para niños, calzado, accesorios y marroquinería.

También se anunciaron descuentos y liquidaciones de temporada.

Entre las marcas participantes figuran:

ID

Cositas

Wapas Moda

Genoveva

Sualt

Ficción

Vía Libre

Proverbio Mujeres

Íntima

Waiting

Cloven

Brother

Viu

Zeus

Lorena Bagur.

Además de los descuentos de hasta el 50% anunciados para diferentes productos, la propuesta difundida para este fin de semana incluye algunos precios promocionales:

Remeras: 2 por $15.000.

2 por $15.000. Buzos: $10.000.

$10.000. Tops y ropa de noche: $5.000.

y ropa de noche: $5.000. Jeans: $25.000.

$25.000. Shorts: $15.000.

Los valores corresponden a las promociones comunicadas para la feria y pueden variar según el producto o la marca.

Cuándo y dónde es la feria

S’ALE Mendoza se realizará este sábado 3 y mañana domingo 4 de octubre, de 10 a 20 horas en Planta Uno, Ceretti 244, Godoy Cruz.

La entrada es libre y gratuita.

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Además de los stands de las marcas, habrá propuestas gastronómicas, juegos, actividades y premios para quienes se acerquen durante las dos jornadas.