Perdió el control y volcó en el Acceso Sur: conducía con más del doble de alcohol permitido

El hombre, de 46 años, mordió la banquina cuando circulaba por la colectora oeste. El test de alcoholemia arrojó 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 46 años perdió el control de un Volkswagen Gol cuando circulaba por el Acceso Sur, en Godoy Cruz. El dosaje de alcohol realizado en el lugar arrojó 1,55 gramos por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.40 horas de este sábado, en la zona del Acceso Sur y Sarmiento, en Godoy Cruz. El conductor, identificado como S. A., de 46 años, viajaba en un Volkswagen Gol en dirección hacia el sur.

De acuerdo con la información policial, al tomar la colectora oeste, el vehículo mordió la banquina. El conductor perdió el dominio del auto y, como consecuencia, terminó volcando.

Tras los llamados ingresados al 911, se desplazó personal de la Comisaría 37ª hasta el lugar. También intervino personal de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz, que realizó el test de alcoholemia al conductor.

El resultado fue positivo, con 1,55 g/l de alcohol en sangre. A partir de esto, se inició el correspondiente proceso contravencional.