Otro accidente en alta montaña: un motociclista perdió el control en la Ruta 7

El hecho ocurrió en la Curva del Soldado. El conductor sufrió lesiones y debió ser asistido. El accidente fue a pocos kilómetros del lugar donde murió el periodista mendocino Renato Di Fabio.

Un motociclista perdió el control y cayó sobre la banquina en la Ruta Nacional 7, a la altura de la Curva del Soldado, en plena alta montaña.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 1120, donde, por causas que aún se investigan, el conductor se salió de la calzada y terminó al costado del camino.

Tras varios llamados de alerta, al lugar arribaron efectivos policiales y personal de emergencias, que asistieron al hombre. Según informaron autoridades, presentaba lesiones producto de la caída, aunque no se precisó la gravedad.

En el operativo también intervino personal de Gendarmería Nacional, que trabajó para resguardar la zona. No fue necesario interrumpir el tránsito, aunque se recomendó circular con extrema precaución.

El hecho se registró a pocos kilómetros de otro accidente fatal ocurrido en la misma ruta, donde perdió la vida el periodista mendocino Renato Di Fabio. De acuerdo con la reconstrucción de ese caso, el conductor habría seguido de largo en una curva y cayó por un barranco de unos 50 metros.