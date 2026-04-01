Tragedia en alta montaña: el comunicador mendocino Renato Di Fabio murió en un accidente en Uspallata

El cuerpo fue encontrado junto a su motocicleta en un barranco de unos 50 metros.

Tras horas de rastrillaje, este miércoles encontraron sin vida a Renato Di Fabio en la zona de Uspallata.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7:22 horas, cuando personal de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) de la Policía de Mendoza detectó desde el aire la motocicleta y, a pocos metros, el cuerpo del hombre sin signos vitales.

Según la información preliminar, el comunicador habría seguido de largo en una curva de la Ruta Nacional 7 y cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, la Patrulla de Rescate, la Unidad VANT y otras dependencias que desde la madrugada realizaban el rastrillaje en la zona de alta montaña.

Di Fabio era un reconocido comunicador mendocino, con trayectoria en distintos medios de la provincia y actualmente se desempeñaba en el área de Relaciones Institucionales de Edemsa.

Su desaparición había sido denunciada el martes por la noche, luego de que perdiera contacto con el grupo de motociclistas con el que regresaba desde Chile. Según indicaron sus compañeros, en un momento del viaje por la Ruta 7 se adelantó y no volvieron a verlo.

En un primer momento creyeron que había continuado hacia la Ciudad de Mendoza, pero al no tener noticias y ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes, realizaron la denuncia que activó el operativo.