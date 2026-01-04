Otra estafa con el “cuento del tío” en Mendoza: se hicieron pasar por un banco y le robaron casi $100 mil

Un hombre de 64 años fue engañado a través de una llamada por WhatsApp y terminó realizando una transferencia a una cuenta desconocida.

Un vecino del distrito de Bowen, en General Alvear, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica y perdió 95 mil pesos tras una maniobra realizada a través de WhatsApp.

El hecho ocurrió cuando el hombre, de 64 años, recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por empleado de una entidad financiera. Mediante un engaño verbal, el estafador logró que la víctima siguiera una serie de instrucciones.

De esa manera, el damnificado realizó una transferencia de 95 mil pesos a una cuenta bancaria desconocida. Recién después de concretar la operación advirtió que se trataba de una estafa y dio aviso a la Policía.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones de rigor y se dispusieron medidas judiciales y pericias tecnológicas para intentar identificar al responsable y rastrear el dinero transferido. Hasta el momento, la investigación no arrojó resultados positivos.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la recomendación de no brindar datos personales ni realizar transferencias ante llamados de origen dudoso.

Cómo identificar una estafa y qué hacer ante un intento de fraude

Ya que las estafas virtuales siguen estando a la orden del día, se recomienda seguir una serie de pasos para evitar este tipo de delitos.

Entre las principales señales de alerta se encuentran las llamadas o mensajes que solicitan datos personales, claves bancarias o transferencias de dinero de manera urgente, especialmente cuando provienen de números desconocidos o utilizan aplicaciones de mensajería.

Ante una situación de este tipo, se aconseja cortar la comunicación de inmediato, no realizar operaciones financieras y verificar la información a través de los canales oficiales de la entidad supuestamente involucrada. En caso de haber sido víctima de una estafa, es fundamental realizar la denuncia cuanto antes para permitir el inicio de la investigación correspondiente.