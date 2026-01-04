Asesinato en Guaymallén: una mujer fue baleada tras una discusión con cuidacoches

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en calle 25 de Mayo, tras una discusión entre cuidacoches y personas que salían de un local nocturno. Un vehículo pasó por el lugar y efectuó varios disparos antes de huir.

Una mujer de 39 años murió en la madrugada de este domingo luego de recibir un disparo de arma de fuego en la puerta de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.55 horas en calle 25 de Mayo en Guaymallén, cuando un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre varias personas y cuidacoches en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron informados de que la víctima ya había sido trasladada por familiares al Hospital Central en un vehículo particular.

Según las primeras actuaciones de la Unidad Investigativa Departamental (UID), la situación se originó tras una discusión por el pago de estacionamiento entre personas que salían de un local nocturno y cuidacoches de la zona. Luego del enfrentamiento, algunos de los involucrados se refugiaron en la vivienda de la mujer.

Minutos después, un vehículo de color blanco pasó frente al domicilio y efectuó al menos cinco disparos antes de darse a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Este. Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de la mujer, que en ese momento se encontraba cerrando la persiana de su casa.

Desde el Hospital Central confirmaron que la víctima ingresó sin signos vitales y que presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°1, conducida por la Dra. Gabriela Nisoria, quien ordenó la intervención de Policía Científica y la realización de las pericias correspondientes.