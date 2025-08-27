Oportunidad laboral en Mendoza: empresa de transporte urbano busca operario de climatización

Mendoza

Importante empresa de transporte urbano abrió una convocatoria para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Reconocida empresa de transporte urbano lanzó una convocatoria para sumar personal a su área de mantenimiento, con el objetivo de reforzar su equipo técnico en la provincia.

La búsqueda está orientada a un Operario de Climatización que se sume al área de mantenimiento de la compañía.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia en mantenimiento y reparación de equipos de climatización.
  • Conocimientos en electricidad y mecánica (deseable).
  • Disponibilidad horaria.
  • Residir en Gran Mendoza.

¿Cómo postularse?

Los interesados deberán enviar su CV actualizado a curriculum@catainternacional.com, indicando en el asunto del correo: “Climatización”.