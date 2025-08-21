Oportunidad laboral en Mendoza: reconocido hotel incorpora personal a su equipo de trabajo

El reconocido hotel de la Ciudad de Mendoza abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de recepción y asistencia a huéspedes. Conocé los requisitos y cómo postular.

Diplomatic Hotel, uno de los alojamientos más prestigiosos de la Ciudad de Mendoza, anunció una búsqueda laboral para cubrir el puesto de bell boy.

Principales responsabilidades

La tarea principal será brindar asistencia a los huéspedes, colaborando en el ascenso y descenso de vehículos, apertura de puertas, manejo de equipaje e identificación de pertenencias.

Además, deberá coordinar tareas junto al personal de recepción y seguridad para garantizar un servicio de calidad.

¿Cuáles son los requisitos?

La convocatoria detalla que los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Disponibilidad horaria : full time.

: full time. Experiencia: mínimo 1 año en puestos similares.

mínimo 1 año en puestos similares. Idiomas: inglés avanzado (excluyente).

inglés avanzado (excluyente). Perfil buscado: personas responsables, con buena presencia y orientación al servicio.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto pueden enviar su currículum vitae por correo electrónico con el asunto “Bell boy” a la dirección:

rrhh@diplomatichotel.com.ar