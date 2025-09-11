Oportunidad laboral en Mendoza: empresa busca capataz de obra

La empresa Sermen Servicios Industriales abre la búsqueda para incorporar un Capataz de Obra. Conocé los requisitos y cómo postular.
Sermen Servicios Industriales se destaca por su trayectoria en el sector industrial y de construcción, ofreciendo soluciones especializadas en proyectos de estructuras metálicas y obras en seco.
La empresa prioriza la seguridad, la planificación y la calidad en cada proyecto, brindando a sus colaboradores un entorno profesional donde crecer y desarrollarse.
Acerca del puesto
La empresa abrió una vacante de trabajo para el puesto de Capataz de Obra, quien será responsable de coordinar y supervisar los trabajos en las obras, asegurando el cumplimiento de los plazos, la calidad de los procesos y la correcta interpretación de los planos.
Se trata de un rol clave dentro del equipo de ejecución de proyectos.
Lo que ofrece la empresa
- Integración a un equipo profesional y dinámico.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional dentro de la empresa.
- Participación en proyectos de alta complejidad y relevancia en el sector industrial.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia mínima de 3 años como Capataz, comprobable.
- Experiencia en obras de estructuras metálicas y en seco.
- Conocimientos en interpretación de planos, planificación y control de tareas.
- Disponibilidad para trabajar full time.
¿Cómo postular?
Los interesados en el puesto de trabajo pueden enviar su CV al correo rrhh@sermen.com.ar, indicando en el asunto Capataz.