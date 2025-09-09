¿Buscás trabajo en Mendoza? Bodega en Luján de Cuyo incorpora personal en fraccionamiento con incorporación inmediata

La empresa Humantechia abrió una nueva convocatoria laboral en Luján de Cuyo. La búsqueda está orientada a cubrir puesto en el sector vitivinícola, en el área de fraccionamiento. La incorporación es inmediata. Conocé los requisitos y cómo postular.
La consultora Humantechia lanzó una nueva búsqueda laboral en Mendoza destinada a cubrir un puesto en el sector vitivinícola, una de las actividades más importantes de la provincia.
Con trayectoria en la selección de personal y gestión de recursos humanos, la firma trabaja junto a reconocidas bodegas y empresas locales para cubrir perfiles clave dentro de la industria.
Principales responsabilidades
El cargo a cubrir es clave en el proceso de elaboración y distribución de vinos.
Las principales tareas incluyen:
- Control de mercadería en general.
- Fraccionamiento de productos.
- Envasado y etiquetado de botellas.
- Preparación y armado de pedidos.
- Orden y almacenamiento en bodega.
Lo que ofrece la empresa
Además de sueldo acorde al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), Humantechia garantiza:
- Excelente clima laboral.
- Posibilidades de crecimiento en una marca de primer nivel.
¿Cuáles son los requisitos?
La convocatoria detalla que se valorará especialmente:
- Movilidad propia.
- Disponibilidad para incorporación inmediata.
- Residencia en Luján de Cuyo o zonas cercanas.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en la vacante deben enviar su currículum a los siguientes canales:
- seleccion.humantechia@gmail.com
- Al Whatsapp: 2615942476
La búsqueda está abierta y la incorporación será inmediata, por lo que se recomienda postularse cuanto antes.