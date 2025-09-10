¿Buscás trabajo en Mendoza?: reconocido hotel incorpora personal de limpieza

Diplomatic Hotel, uno de los más prestigiosos de Mendoza, abrió una convocatoria laboral para incorporar personal de limpieza. Conocé los requisitos y cómo postular.

Diplomatic Hotel, ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, se ha consolidado como uno de los alojamientos más prestigiosos de la provincia.

Con categoría cinco estrellas, combina elegancia, confort y servicios de primer nivel para turistas nacionales e internacionales. Ahora, la firma abrió una búsqueda laboral destinada a sumar nuevos colaboradores a su equipo.

Acerca del puesto

La convocatoria es para cubrir la posición de houseman, un rol esencial en el mantenimiento del hotel.

Principales responsabilidades

Mantener en óptimas condiciones los espacios públicos del hotel.

Realizar limpieza en oficinas y áreas internas asignadas.

Cumplir con los procedimientos internos de calidad, higiene y seguridad.

Colaborar con el equipo de trabajo para asegurar la mejor experiencia a huéspedes y visitantes.

¿Cuáles son los requisitos?

Disponibilidad full time (excluyente).

Un año de experiencia en puestos similares.

en puestos similares. Competencias valoradas: responsabilidad, disciplina, dinamismo y orientación a resultados de calidad.

¿Cómo postular?

Quienes deseen aplicar deben enviar su CV a la dirección de correo electrónico rrhh@diplomatichotel.com.ar, colocando en el asunto la palabra Houseman.