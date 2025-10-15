Oportunidad laboral en Mendoza: centro de entretenimiento busca nuevos empleados para su equipo de trabajo

Dragon Bowling, el reconocido centro de entretenimiento ubicado dentro del HiperCarrefour de Guaymallén, lanzó una búsqueda de personal para cubrir distintos puestos. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Dragon Bowling, uno de los espacios recreativos más concurridos del Gran Mendoza, abrió una nueva convocatoria laboral.

Los puestos disponibles

La empresa está en la búsqueda de auxiliares en pistas, cajeros y ayudantes de cocina, tres roles clave para el funcionamiento del complejo ubicado dentro del HiperCarrefour de Guaymallén, en Villa Nueva (Rondeau y 25 de Mayo).

¿Cuáles son los requisitos?

La empresa valora especialmente el compromiso, la buena predisposición y la capacidad para trabajar en equipo dentro de un entorno dinámico y familiar.

¿Cómo postular?

Los interesados deben presentar su currículum en persona en las instalaciones del local.