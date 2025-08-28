Oportunidad de trabajo en Mendoza: buscan tractorista para importante fábrica

Reconocida fábrica de Maipú abrió una nueva convocatoria laboral destinada a cubrir el puesto de tractorista. Conocé los requisitos y cómo postular.
Una empresa de la zona de Maipú abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de tractorista.
La vacante es a tiempo completo y se orienta a personas con disponibilidad horaria y compromiso con el trabajo.
¿Cuáles son los requisitos?
Los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Edad entre 25 y 50 años.
- Sexo masculino.
- Experiencia mínima de 2 años en manejo de maquinaria e implementos agrícolas, como: desmalezadoras, rastras y pulverizadoras.
- Realización de tareas generales en finca.
- Disponibilidad full time.
¿Cómo postular?
Los interesados deben enviar su currículum vitae con el asunto “Tractorista” al correo electrónico:
direccionempleomaipu24@gmail.com