Oportunidad de trabajo en Mendoza: buscan tractorista para importante fábrica

Reconocida fábrica de Maipú abrió una nueva convocatoria laboral destinada a cubrir el puesto de tractorista. Conocé los requisitos y cómo postular.

La vacante es a tiempo completo y se orienta a personas con disponibilidad horaria y compromiso con el trabajo.

¿Cuáles son los requisitos?

Los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Edad entre 25 y 50 años.

Sexo masculino.

masculino. Experiencia mínima de 2 años en manejo de maquinaria e implementos agrícolas, como: desmalezadoras, rastras y pulverizadoras.

Realización de tareas generales en finca.

Disponibilidad full time.

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar su currículum vitae con el asunto “Tractorista” al correo electrónico:

direccionempleomaipu24@gmail.com