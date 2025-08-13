Oportunidad de trabajo en Mendoza: buscan personal de seguridad para importante evento empresarial

Una empresa de seguridad de Mendoza está incorporando personal para trabajar en un evento ejecutivo. Conocé los requisitos y cómo postular.

La empresa Protección Personalizada Integral está en la búsqueda de personal de seguridad para cubrir un evento empresarial en Maipú.

Acerca del puesto de trabajo

El trabajo será por jornada completa, con una duración estimada de ocho horas, y ofrece una remuneración de $4.000 por hora.

Principales responsabilidades

El objetivo es brindar un servicio profesional y seguro durante la actividad.

¿Cuáles son los requisitos?

Quienes deseen postular deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con credencial de seguridad vigente.

Presentar buena presencia y traje formal.

Aportar referencias escritas comprobables que avalen experiencia previa.

Asistir con currículum impreso y credencial física.

¿Cómo postular?

Las entrevistas personales se realizarán los días 13 y 14 de agosto, de 10:00 a 13:00 horas, en Pescara 888, Maipú.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 261-3655647.