Oferta de trabajo en Mendoza: buscan personal de limpieza para casa particular

En Mendoza se abrió una vacante para tareas domésticas de jornada completa. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Una familia de Luján de Cuyo se encuentra en la búsqueda de personal de limpieza para trabajar en una vivienda particular.

Acerca del puesto

El puesto incluye tareas de aseo general y planchado, con una jornada de 8 horas diarias bajo la modalidad con retiro.

¿Cuáles son los requisitos?

Quienes deseen aplicar a esta oferta laboral deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 35 años.

Contar con referencias comprobables de trabajos anteriores.

Presentar certificado de antecedentes penales actualizado.

Tener experiencia previa en empleo doméstico será un punto a favor en el proceso de selección.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en este trabajo de limpieza en Mendoza pueden comunicarse directamente al número de contacto: 261 300 2528 para obtener más información y coordinar una entrevista..