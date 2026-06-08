Oportunidad de empleo: Grupo Peñaflor busca cubrir diferentes puestos de trabajo en Mendoza

Un importante grupo de la industria vitivinícola ofrece varias oportunidades de trabajo en Maipú. Conocé los requisitos y cómo postular.

Grupo Peñaflor es una de las principales empresas vitivinícolas del país y además, es reconocida por su trayectoria en la elaboración y comercialización de vinos de alta calidad. En esta oportunidad la empresa está en la búsqueda para cubrir varios puestos de trabajo de su planta ubicada en Coquimbito, Maipú.

En esta oportunidad la empresa lanzó una convocatoria para sumarse a su equipo en Mendoza. Los puestos a cubrir son:

Operador de sala de tanques de jarabe

Operador de relevo. Líder de línea

Operador de llenadora/ tapadora /carboblender

Operador de horno primario y secundario

Operador de despaletizadora /paletizadora

Autoelevadorista

Analista de calidad

Cuáles son los requisitos

Los requisitos para cubrir uno de los puestos en Grupo Peñaflor son diferentes para cada puesto de trabajo, entre los perfiles más solicitados se destacan técnicos químicos, electromecánico, mecánico, entre otros. Mientras que para otros puestos solo piden contar con el secundario terminado y al meso 1 año de experiencia en un puesto similar.

¿Cómo postular?

Los interesados en sumarse al equipo de Grupo Peñaflor pueden enviar su curriculm al mail: talentos@grupopenaflor.com.ar indicando en el asunto el puesto al que queres postularte.

Si no también podés cargar tu CV a través de su página web: https://grupopenaflor.com.ar/es/trabaja-con-nosotros