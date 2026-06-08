Momento de tensión en las Cataratas: un turista se arrojó al agua porque se le cayó algo

El episodio ocurrió en el sector brasileño del Parque Nacional Iguazú y obligó a la intervención de bomberos y guardaparques. El visitante fue expulsado por incumplir las normas de seguridad.

Las Cataratas del Iguazú fueron escenario de un hecho que sorprendió a cientos de visitantes y generó alarma entre las autoridades. En plena jornada turística, un hombre decidió cruzar los límites de seguridad y lanzarse al agua, provocando un momento de tensión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio se registró en el sector de Foz do Iguaçu, del lado brasileño del parque. Testigos relataron que el turista se inclinó sobre la baranda, intentó alcanzar un objeto y, ante la imposibilidad de recuperarlo, tomó la decisión de arrojarse al río en una zona de bajo caudal. La escena fue seguida con preocupación por quienes se encontraban en la pasarela.

Recién después se supo que lo que había caído era su teléfono celular, un dispositivo que terminó siendo el motivo de la arriesgada maniobra. El visitante logró recuperarlo y regresar por sus propios medios, pero la acción puso en riesgo su integridad y la de quienes estaban cerca.

La intervención de los bomberos civiles y guardaparques fue inmediata. El personal de seguridad acompañó al hombre hasta la salida y lo expulsó del predio por incumplir las normas. Desde la administración del Parque Nacional Iguazú recordaron que está prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas, medidas que buscan evitar accidentes en un entorno de gran concurrencia.

Las Cataratas reciben millones de turistas cada año y cuentan con protocolos estrictos de seguridad. Sin embargo, la conducta de algunos visitantes pone en evidencia la necesidad de reforzar la concientización y prevención en espacios de alto riesgo.

Semanas atrás, el parque había realizado una limpieza histórica en la Garganta del Diablo, retirando más de 400 kilos de monedas y residuos arrojados por turistas. Ese operativo expuso el impacto de las conductas irresponsables y la importancia de preservar el patrimonio natural.

En un escenario único como las Cataratas, la seguridad y el cuidado del entorno deben ser prioridad para garantizar que la experiencia siga siendo inolvidable y segura para todos.